Auch Amazon will mit den eigenen Amazon Game Studios künftig ja noch stärker im Gaming-Bereich mitmischen. Jetzt gibt es für eben jene Entwicklerstudios aber einen Rückschlag.

In der vergangenen Woche wurden am letzten Tag der E3 2019 in Los Angeles mehrere Dutzend Angestellter der Amazon Game Studios entlassen. Das berichten nun die für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku, was kurze Zeit später zu einem offiziellen Statement von Amazon führte.

Laut dem Bericht haben die entlassenen Mitarbeiter nun 60 Tage lang die Möglichkeit, neue Positionen innerhalb des Unternehmens einzunehmen und intern eine neue Beschäftigung zu finden. Sollte das nicht gelingen bzw. vom Angebot nicht Gebrauch gemacht werden, werden diese Entschädigungszahlungen erhalten. Im Zusammenhang mit den Entlassungen seien zudem auch "mehrere unangekündigte Spieleprojekte" seitens der Amazon Game Studios eingestellt worden.

Im angesprochenen Statement heißt es, dass man durch die neue Organisation der Teams die Prioritäten der Entwicklungsarbeiten zu den bekannten Titel New World und Crucible sowie zu einigen neuen unangekündigten Projekten hin verschieben möchte. Letztere soll in der Zukunft vorgestellt werden, worauf man sich bereits freue.

Die Entlassungen seien das Ergebnis regelmäßiger Geschäftsplanungszyklen, in deren Rahmen man Ressourcen neu ausrichte, um diese an sich entwickelnde, langfristige Prioritäten anzupassen. Mit den betroffenen Mitarbeitern arbeite man eng zusammen, um diesen neue Rollen bei Amazon zu verschaffen. Dem Gaming-Bereich bleibe man mit den Amazon Game Studios, Twitch, Twitch Prime und mehr jedoch weiter verschrieben und werde stark in diesen investieren, heißt es weiter.

Zuvor hatten die Amazon Game Studios bereits 2016 mit Breakaway ein namhafteres eigenes Projekt eingestellt.