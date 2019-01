Die Zeit des Jahreswechsels wird gemeinhin nicht nur dazu genutzt, einen Blick in die Zukunft zu wagen, sondern natürlich auch das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen. Das hat nun auch Amazon getan und seine Top 100 im Videospielbereich veröffentlicht.

Der größte Online-Händler, nämlich Amazon, hat nun die Liste seiner Top 100 des Jahres 2018 im Videospielbereich veröffentlicht. Dabei werden die 100 am häufigsten verkauften Produkte dieses Sektors im vergangenen Jahr aufgeführt.

Die Nase ganz vorne hat nicht etwa das neueste Call of Duty, sondern vielmehr Nintendos Switch-Exklusivtitel Super Smash Bros. Ultimate - und das obwohl es das Spiel erst seit Anfang Dezember 2018 gab. Allerdings bleibt festzuhalten, dass andere Top-Titel - wie eben Call of Duty: Black Ops IIII oder auch Red Dead Redemption 2 - getrennt nach Plattformen gelistet werden; zusammengefasst könnten die absoluten Verkaufszahlen also durchaus über denen von Super Smash Bros. Ultimate liegen.

Überhaupt war es im Bereich der Spieleprodukte für ein Nintendo ein sehr gutes Jahr in den Vereinigten Staaten, denn in den Top 10 finden sich außerdem noch das Standard-Bundle der Nintendo Switch selbst (Platz 6) und der Switch Pro Controller (Platz 8). Ansonsten tummeln sich in den oberen Rängen vor allen Dingen Wertkarten für die PlayStation und die Xbox One.

Das zweiterfolgreichste Spiel ist Red Dead Redemption 2 für PS4 auf Rang 14, gefolgt von Spider-Man für PS4 auf Platz 19, Call of Duty: Black Ops IIII für PS4 auf Rang 27 und God of War auf Rang 28. Die kompletten Top 100 des Videospielbereichts von Amazon US im Jahr 2018 könnt ihr hier einsehen.