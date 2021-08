Sieht man mal davon ab, dass ein Gaming-Notebook im Vergleich natürlich um einiges teurer ist als ein gleichwertiger Desktop, bekommt man beim Alienware-Modell einiges geboten. Die kräftige AMD-CPU muss sich vor der Intel-Konkurrenz keineswegs verstecken und dank RTX 3060 und sinnvoller Konfiguration ist das Gerät für so ziemlich alle Spiele in Full-HD-Auflösung bestens gewappnet. Wer etwas mehr Power haben will, findet zudem sinnvolle Konfigurationsalternativen im Mittelklassebereich.

Hinzu kommt ein sehr ordentliches, flinkes Display, eine sehr gute Tastatur und ein schickes Design. Die Ausstattung ist nicht üppig, deckt aber den Großteil dessen ab, was der Durchschnitts-User benötigt. Leider wird es unter Volllast etwas laut, aber fällt dabei nicht aus dem Rahmen. Da stört uns eher das relative hohe Gewicht von 2,4 kg plus Netzteil. Insgesamt bekommt ihr für den Preis aber ein durch und durch rundes und gelungenes Gerät, das allen Anforderungen im Full-HD-Bereich gewachsen ist.