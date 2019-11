Das grandiose Alien Isolation hat endlich einen finalen Release-Termin für die Switch bekommen. Die Wartezeit fällt kurz aus.

In gerade einmal zwei Wochen macht das gefürchtete Xenomorph Jagd auf Switch-Spieler. Nachdem der Port auf der E3 2019 angekündigt wurde, hielten die Entwickler immer wieder an einem Release im aktuellen Jahr fest und halten Wort. Am 5. Dezember erscheint das unheimliche Spiel, in dem ihr auf der Flucht vor dem berüchtigten Alien seid, auf der Hybrid-Konsole und wird dafür sogar Zielen per Bewegungssteuerung und HD-Rumble unterstützen.

Per Twitter wurden bereits die internationalen Preise des Spiels genannt. Erfreulicherweise wird der Port als solcher gehandelt und nicht als Vollpreistitel angeboten. Hierzulande wird Alien Isolation 34,99 Euro kosten.

Die Geschichte folgt Amanda Ripley, der Tochter von Ellen Ripley aus Ridley Scotts Filmreihe. Sie versucht das Schicksal ihrer Mutter zu ergründen. Natürlich fallen ihr diese Informationen nicht einfach in die Hand und schon bald erforscht ihr eine Raumstation, in der sich zufälligerweise auch ein Xenomorph herumtreibt. Ursprünglich erschien Alien Isolation vor fünf Jahren. Passend zu dieser Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer, den wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten wollen.