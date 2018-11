Seit der Veröffentlichung des letzten Videospiels zur bekannten Marke Alien ist mittlerweile einige Zeit vergangen. Jetzt könnte aber womöglich ein neuer Shooter zumindest kurz vor der Ankündigung stehen.

Seit Alien: Isolation im Jahr 2014 ist es im Videospielbereich eher ruhig um die Alien-Marke geworden, doch damit ist ab sofort Schluss: Der nächste Shooter zur aus dem Filmbereich bekannten Franchise mit den furchteinflößenden Xenomorphs & Co. steht offenbar in den Startlöchern. Darauf lässt ein neuer Trademark-Antrag schließen!

20th Century Fox wurde nun nämlich beim zuständigen US-Amt vorstellig, um sich die Namensrechte an Alien: Blackout zu sichern. Wer nun einwendet, dass es sich dabei auch um einen neuen Film handeln könnte: Das Trademark wurde explizit mit Bezug auf Videospiele beantragt, wird also wirklich aller Voraussicht nach ein neues Spiel.

Dazu würde passen, dass das Entwicklerstudio Creative Assembly zuletzt auch Stellenausschreibungen online gestellt hatte, welche die Arbeit an einem taktischen First-Person-Shooter zum Gegenstand hatten. Der Entwickler könnte also womöglich mit der Arbeit an Alien: Blackout beauftragt worden sein; im Gegensatz zu Alien: Isolation könnte man sich dann mehr vom dort so wichtigen Stealth-Gameplay verabschieden.

Handelt es sich beim Entwickler dagegen doch nicht um Creative Assembly - denn bestätigt ist das ja noch nicht -, dann könnte es sich bei Alien: Blackout auch um einen Shooter der Cold Iron Studios handeln, der Anfang 2018 angekündigt wurde. Diese Variante ist sogar noch wahrscheinlicher, denn Cold Iron wurde zuletzt von FoxNext erworben. Dem Team gehören viele frühere Mitarbeiter der Cryptic Studios an, die zuvor an Borderlands, BioShock: Infinite oder DOOM gearbeitet hatten.

Die Vorstellung des Spiels wäre im Rahmen der The Game Awards 2018 Anfang Dezember denkbar. Wir halten euch auf dem Laufenden.