Remedy hat in der Vergangenheit schon etliche Top-Titel abgeliefert, darunter anderem das beliebte Alan Wake. Zahlreiche Fans warten seither auf ein Sequel - und womöglich haben die Arbeiten bei den Control-Machern zwischenzeitlich begonnen.

Mit Control hat Remedy Entertainment in diesem Jahr ein beachtliches paranormales Action-Adventure abgeliefert, das zwar nicht frei von Fehlern war, die Kritiker aber durchaus überzeugen konnte. Doch was steht für das Entwicklerstudio als Nächstes auf dem Plan? Fans dürfen sicherlich auf die lang ersehnte Fortsetzung des ursprünglich 2010 veröffentlichten Alan Wake hoffen.

Sam Like, seines Zeichens Chief Writer von Control sowie Creative Director bei Remedy Entertainent, bestätigte nun in einem Tweet, dass die Arbeiten am nächsten Spiel begonnen sind. Er sei "schwer damit beschäftigt an einer neuen Story" zu arbeiten.

Shh! I’m in my brand new top secret writing lair. I #amwriting a new story. You have been warned. @remedygames pic.twitter.com/IvsooHZCuc — Sam Lake (@SamLakeRMD) 21. November 2019

Doch worum wird es sich dabei handeln? Legt man den Tweet wörtlich aus, dann könnte Remedy abermals eine komplett neue IP erschaffen, was in Anbetracht der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt verwunderlich wäre. Alan Wake war eine neue Marke, auf die Quantum Break folgte. Nach Quantum Break kam ebenfalls keine Fortsetzung, sondern mit Control nun die nächste neue IP.

Es gibt aber auch einen Umstand, der tatsächlich darauf hindeuten könnte, dass es sich um Alan Wake 2 handelt: Im Juli hatte das Studio die Rechte an Alan Wake von Microsoft zurückerworben, ist also wieder Herr über das Franchise. Bekommen wir daher nun wirklich eine Fortsetzung? Womöglich herrscht diesbezüglich in den nächsten Monaten Klarheit!