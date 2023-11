Selbst wenn ihr Alan Wake 2 durchgespielt haben solltet, gibt es sicher noch einige Dinge, die ihr entweder verpasst habt oder noch nicht über die Reihe wusstet. Damit ihr mit eurem nerdigen Wissen auf der nächsten Party so richtig angeben könnt, haben wir euch die zehn interessantesten Geheimnisse, Easter Eggs und Fun Facts zusammengestellt. Um ganz kleine Spoiler zu Alan Wake 2 kommen wir nicht herum, zur Geschichte an sich verraten wir aber nichts.

Platz 10: Vorsicht vor der Bahnsteigkante

Die Version von New York, die ihr mit Alan Wake bereist, ist noch ein bisschen dreckiger und kaputter, als es dem realen Vorbild nachgesagt wird. Sieht man sich das ganze Chaos aber etwas genauer an, dann fallen so einige Merkwürdigkeiten auf. Graffitis wie “You lost her!”, “Find Alice!”, “You die here!” und der Tag (die Signatur eines Grafitti-Künstlers) eines gewissen “Scratch” sind alle auf Alan persönlich zugeschnitten. Extrem wird es dann in der U-Bahn. Statt “Vorsicht an der Bahnsteigkante” stehen auf den Schildern dort nämlich Zitate aus dem ersten Teil, Anspielungen oder sogar richtige Spoiler der späteren Handlung. Interessant für die Geschichte, aber ein Sicherheitsrisiko für den öffentlichen Nahverkehr.