Alan Wake 2 ist da und setzt nach 13 Jahren Pause endlich die Geschichte um den Bestseller-Autor Alan Wake fort. Da der letzte Teil dann doch schon ein bisschen länger her ist und euch das Spiel selbst nicht mit einer Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse versorgt, übernehmen wir das jetzt. Alte Alan-Kenner werden merken, dass ich die eine oder andere Stelle ausgelassen, gerafft oder nur angerissen habe und andere Begebenheiten wiederum recht ausführlich beschreibe, aber hier geht es eben nicht um Vollständigkeit, sondern darum, euch mit allem Wichtigen zu versorgen, was ihr über die Story wissen müsst, bevor ihr euch in Teil 2 stürzt.

Alan Wake ist Schriftsteller und hat es mit seiner Romanreihe über den stets schlecht gelaunten Detective Alex Casey zum weltberühmten Bestsellerautor gebracht. Allerdings sind seine ruhmreichen Zeiten jetzt erstmal vorbei. Nachdem er im letzten Band “A Sudden Stop” den Titelhelden sterben ließ, wird Alan von Albträumen geplagt und leidet an einer Schreibblockade. Als er dann auch noch bei einem Interview durchdreht und einen Reporter verprügelt, verdonnern ihn seine Frau Alice und sein Agent Barry Wheeler zu einem Zwangsurlaub.

Auf dem Weg nach in das kleine Küstenstädtchen Bright Falls erlebt Alan erneut einen Albtraum. Hier beginnt das Spiel: Schattenhafte Gestalten greifen ihn an und wollen ihn töten. Nur dank der Hilfe einer schwebenden, leuchtenden Gestalt in einem alten Taucheranzug lernt Alan, dass er die Schattenwesen mit Licht verwundbar machen kann, um sie dann mit gewöhnlichen Patronen zu besiegen.

Ankunft in Bright Falls

In Bright Falls angekommen begibt sich Alan ins örtliche Restaurant “Oh Deer Diner”, um sich vom Vermieter Carl Stucky den Schlüssel für eine Blockhütte am See abzuholen. Stattdessen wartet auf ihn aber eine mysteriöse, alte Frau in schwarzer Trauerkleidung, die ihm den Schlüssel und eine Karte überreicht.

Die Karte führt Alan und Alice zur Diver’s Isle, einer Insel mitten im Cauldron Lake, und der darauf stehenden Bird Leg Cabin. Kurz nach der Ankunft in der Hütte kommt es zu einem handfesten Streit zwischen dem Paar. Es stellt sich heraus, dass Alice den Ort nicht ohne Hintergedanken ausgesucht hat. Ganz in der Nähe befindet sich nämlich die Privatklinik eines Doktor Hartman, einem Psychiater, der sich auf Künstler mit mentalen Problemen spezialisiert hat.

Alan ist von der Idee, bei Doktor Hartman vorstellig zu werden, nicht sonderlich begeistert und stapft wütend aus der Hütte. Auf halbem Weg muss er allerdings wieder kehrt machen, als er hinter sich die Hilfeschreie seiner Frau hört. Alan kommt gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Alice von einer unsichtbaren Kraft in den See gezogen wird. Todesmutig springt er ihr nach und kommt kurz darauf in seinem Auto wieder zu sich.

Obwohl er sich nicht mehr daran erinnern kann, muss Alan wohl von der Straße abgekommen sein und sich mit dem Wagen überschlagen haben. Leicht verletzt macht er sich auf die Suche nach Hilfe und peilt den einzigen beleuchteten Ort an, den er von der Küste aus sehen kann: eine Tankstelle auf der anderen Seite eines Waldstückes.

Ein mysteriöser Taucher und ein ungeschriebenes Buch

Unterwegs wird er allerdings von den selben Gestalten angegriffen, die er schon aus seinem Traum kennt, und erneut kommt ihm die Person im Taucheranzug zur Hilfe. Die hinterlässt ihm außerdem eine Seite aus dem Manuskript zu “Departure”, einem Buch, das Alan angeblich geschrieben haben soll, an das er sich aber nicht erinnern kann. Die Seite beschreibt Alans Kampf gegen die sogenannten “Taken”, Stadtbewohner, die von einer dunklen Macht besessen sind. Nachdem er den übernommenen Carl Stucky erschießen musste, erreicht Alan endlich die Tankstelle und kann die Polizei rufen.

Allerdings glaubt Sheriff Sarah Breaker Alan zunächst einmal kein Wort. Die Insel im Cauldron Lake ist bereits vor Jahrzehnten nach einem vulkanischen Erdbeben im See versunken und seit Alice’ Verschwinden sind mittlerweile auch schon sieben Tage vergangen, an die sich Alan nicht erinnern kann. Während Breaker Alan auf die Polizeiwache mitnimmt, trifft sein Agent Barry Wheeler in Bright Falls ein.

Auf dem Polizeirevier erhält Alan einen Anruf von einem Mann, der sich als der Entführer seiner Frau ausgibt und anbietet, sie im Austausch gegen die Manuskriptseiten, die Alan mittlerweile gefunden hat, wieder freizulassen. Nachdem das erste Treffen in einem Kampf endet, bei dem der Entführer in den Wald flüchten kann, beschließt Alan mit Unterstützung von Barry weitere Manuskriptseiten zu suchen, um mehr über die Situation zu erfahren.

Da trifft es sich gut, dass sich Rose, eine Bedienung im Diner und nach eigener Aussage Alans größter Fan, meldet und behauptet, noch mehr Seiten zu besitzen. Es stellt sich allerdings heraus, dass Rose mittlerweile von der dunklen Macht besessen wurde, um Alan herauszulocken. Der Besuch bei Rose wird jäh unterbrochen, als die Polizei und FBI-Agent Robert Nightingale auftauchen und Alan festnehmen wollen.

In letzter Sekunde schafft es Alan zu entkommen, muss Barry allerdings zurücklassen. Als er sich zum zweiten Mal mit dem Entführer treffen will, um ihm die neue Seite zu übergeben und damit Alice auszulösen, trifft er stattdessen auf die unheimliche Dame in Schwarz, die er bereits aus dem Diner kennt. Die foltert gerade den Entführer und erfährt, dass er Alice nie hatte, woraufhin die dunkle Gestalt Alan und den Hochstapler in den Cauldron Lake schleudert.

Realität, Wahn oder Traum?

Alan erwacht in der Privatklinik von Doktor Hartman, der anscheinend mehr über die übernatürlichen Ereignisse im See weiß, als er zugeben will. Es stellt sich heraus, dass Hartman den falschen Entführer bezahlt hat, um Alan zu ihm zu locken. Unter den Patienten der Klinik befinden sich die vermeintlich verrückten Thor und Odin, deren anfangs senil scheinendes Geschwafel nach all den mysteriösen Ereignissen auf einmal Sinn für Alan ergibt. Die beiden brauen (und trinken) nämlich einen speziellen Schnaps mit Wasser aus dem Cauldron Lake, der ihnen Visionen verschafft und so Einblick in das Geschehen gibt. Nachdem Alan mit Barrys Hilfe aus der Klinik entkommen kann, während diese von der Dunkelheit zerstört wird, machen sie sich auf zur Farm von Thor und Odin Anderson, um selber einen Blick in die Flasche zu werfen.

Nach einigen Kämpfen schaffen es Alan und Barry zum Hauptgebäude des Farmgeländes und finden dort zu ihrer Überraschung eine hängengebliebene Schallplatte mit einem Song der Old Gods of Asgard, die immer wieder denselben Satz wiederholt: “Find the Lady of the Light gone mad with the night.” Das erinnert Alan sofort an Cynthia Weaver, eine kleine, ältere Dame, die scheinbar nicht mehr ganz bei Sinnen ist und den ganzen Tag durch die Stadt läuft, um Glühbirnen auszuwechseln. Durch den Genuss des Selbstgebrannten der Anderson-Brüder fängt Alan an zu halluzinieren und so langsam fallen alle Puzzleteile an den richtigen Ort.

Der dunkle Ort am Grund des Sees

Auf dem Grund des Cauldron Lakes gibt es einen übernatürlichen Ort, den Dark Place, der die Fähigkeit besitzt, kreative Werke wie Bücher, Filme oder Lieder in die Realität zu verwandeln. Darin gefangen ist die dunkle Präsenz, eine böse Macht, die Künstler dazu nutzen will, um mit ihrer Hilfe dem Gefängnis im Dark Place zu entkommen. Das hat sie vor einigen Jahren bereits mit einem anderen Dichter versucht: Thomas Zane, die Gestalt im Taucheranzug.

Er wurde seinerzeit von der dunklen Präsenz in Gestalt seiner zuvor im See ertrunkenen Ehefrau Barbara Jagger, der alten Dame in Schwarz, ins Wasser gelockt und sitzt seitdem dort fest. Allerdings konnte Zane sich wehren und die Insel im See versenken. Mittlerweile ist die Präsenz aber stark genug geworden, um die Realität in der nahen Umgebung zu beeinflussen. Also hat sie Alice entführt, Alan in den See gelockt und ihn dazu gezwungen, “Departure” zu schreiben, eine Geschichte, in der die dunkle Präsenz aus dem Dark Place entkommen kann.

Am nächsten Morgen werden die verkaterten Barry und Alan von FBI-Agent Nightingale verhaftet, aber als die Taken die Polizeistation überfallen und Nightingale in die finstere Nacht verschleppen, kann Alan fliehen und macht sich auf die Suche nach Cynthia Weaver. Tatsächlich besitzt Cynthia eine Waffe gegen die Dunkelheit: den Klicker. Dabei handelt es sich um den abgeschnittenen Schalter einer alten Schreibtischlampe, den Alan einst als Kind von seiner Mutter bekommen hat, um für Licht zu sorgen, wenn er Angst im Dunkeln hat.

>> Kein Spiel, sondern eine Erfahrung! Das Meisterwerk Alan Wake 2 im Test <<

Offenbar war es Alan gelungen, ein Schlupfloch in die Geschichte zu schreiben, zu der ihn die dunkle Präsenz gezwungen hatte. Mit Hilfe des Klickers und durch die Unterstützung von Barry und Sheriff Sarah Breaker schafft es Alan zwar, Barbara Jagger zu besiegen und Alice aus dem See zu befreien, muss dafür aber selbst im Dark Place zurückbleiben.

Die Dunkelheit scheint vorerst gebannt, Bright Falls und Alice sind gerettet, aber in seiner Schreibstube im Dark Place erkennt Alan: “Es ist kein See. Es ist ein Ozean!” Hier setzt Alan Wake 2 ein ...

>> Knoten im Hirn: Die 10 besten Mindfuck-Momente in Spielen <<