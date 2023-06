Im Oktober ist es endlich so weit und er heiß erwartete zweite Teil von Alan Wake erscheint. Bei Neuerscheinungen stellt sich natürlich immer die Frage nach benötigten Urlaubstagen aufgrund der Spielzeit, diese haben die Entwickler nun zumindest ansatzweise beantwortet.

Mit Alan Wake 2 werkelt Remedy aktuell an einem der wohl am meisten erwarteten Titel des zweiten Halbjahres 2023. Echte Fans dürften sich auch schon Gedanken über die benötigten Urlaubstage gemacht haben, dank eines Interviews mit Wccftech wissen wir jetzt auch ungefähr, wie viel Zeit ihr für das Spiel einplanen müsst.

So führte Thomas Puha, der Communications Director von Remedy, an, dass ihr mindestens 20 Stunden mit Alan Wake 2 verbringen werdet, bis die Credits laufen. Natürlich relativiert er diese Aussage aber auch etwas, wie gut Spieler seien, wirke sich auch auf die Spielzeit aus. Zudem betonte Puha, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Es ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich noch etwas an der Länge ändert.

Freilich verspricht Puha auch jede Menge Abwechslung für Alan Wake 2. Seiner Aussage nach komme das alleine schon daher, dass der Schauplatz regelmäßig zwischen New York und Bright Falls wechselt. Bekanntermaßen setzt euch das Spiel zwei Handlungsstränge vor, die ihr in beliebiger Reihenfolge angehen dürft. Zum einen seid ihr in der Haut des von Albträumen und Visionen geplagten Schriftstellers Alan Wake in New York unterwegs, auf der anderen Seite steht die FBI-Ermittlerin Saga Anderson, die in Bright Falls eine Reihe von Mordfällen untersucht.

Erst kürzlich wurde Alan Wake 2 beim PlayStation Showcase nach zahlreichen Gerüchten mit einem offiziellen Release-Termin bedacht. Demnach erscheint das Spiel am 17. Oktober 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.