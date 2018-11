Rockstar Games sorgte zuletzt mit Red Dead Redemption 2 für Furore, doch eigentlich hätte zwischenzeitlich schon längst ein anderer Titel auf dem Plan stehen sollen: das einst exklusiv für PS3 angekündigte Agent. Jetzt wurde das Projekt aber offensichtlich für immer begraben!

Auf der E3 2009 kündigte Rockstar Games offiziell das PS3-Exklusivspiel Agent an, ein Actiontitel, der euch in die Welt der Spionage zum Höhepunkt des Kalten Krieges hätte führen sollen. Auf politisch motivierte Auftragsmorde und Co. werdet ihr aber endgültig verzichten müssen: Das Projekt wurde womöglich nun für immer begraben!

Sicher: Für die PS3 wäre Agent ohnehin nicht mehr erschienen. Doch für die aktuelle Konsolengeneration war eine Neuausrichtung bislang nicht auszuschließen, auch wenn es kaum ein Lebenszeichen gab. Zuletzt war der Markenschutz für Agent im Jahr 2014 erneuert worden, doch genau das hat sich nun nicht mehr wiederholt. Rockstar und Take-Two Interactive ließen das Trademark ohne weitere Rückmeldung auslaufen.

Rockstar-Gründer Sam Houser hatte Agent einst noch als "das ultimative Actionspiel" angepriesen. Seit dem ersten Teaser von Sony im Jahr 2007 hegten Fans der GTA-Macher daher große Hoffnungen auf den nächsten Blockbuster. Während der Sony-Pressekonferenz zur E3 2009 kündigte man Agent offiziell an, handfeste Details blieb man aber auch in den darauffolgenden zwei Jahren schuldig. Rockstar und Take-Two betonten aber stets, dass sich Agent weiterhin in der Mache befinden würde.

2011 hatte ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter dann inoffiziell einige Renderings online veröffentlicht. Offizielle Infos und Statement zum Spiel wurden jedoch immer seltener. Noch bis 2017 war Agent weiter auf der offiziellen Webseite der Macher halbwegs prominent platziert, so dass es noch Hoffnung zu geben schien. Diese Hoffnung wurde nun aber endgültig zu Grabe getragen.