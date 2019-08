Age of Empires IV

Im vergangenen Jahr wurde auf der gamescom Age of Empires IV offiziell angekündigt, doch seither warten Strategie-Fans auf handfeste neue Infos. Die Hoffnungen lagen auf der gamescom 2019 - und wurden abermals enttäuscht. Wann gibt es denn nun endlich frische Spieleindrücke?

Nachdem Microsoft bereits auf der E3 2019 im Juni keinerlei neue Details zur Strategie-Hoffnung Age of Empires IV veröffentlichte, lagen alle Hoffnungen nun auf der gamescom 2019. Schließlich war die Fortsetzung des erfolgreichen Franchise auch im vergangenen Jahr auf der gamescom 2018 angekündigt worden. Allerdings verpasst das Spiel nun auch das nächste große Spiele-Event.

Fans fragen sich daher berechtigterweise, wann es endlich Neuigkeiten zu Age of Empires IV geben mag. Auf der E3 2019 hatte Xbox-Chef Phil Spencer noch betont, dass es definitiv noch in diesem Jahr soweit sein wird. Aaron Greenberg, seines Zeichens Xbox Marketing Manager, macht den vielen Strategie-Fans nun ebenfalls entsprechende Hoffnungen.

Mit einem Zwinkern sagte er: "Ich kann weder etwas bestätigen noch ankündigen" - um zugleich auf das nächste große Xbox Event, die X019 in London, zu verweisen. Fans sollten einschalten, wenn das Event am 14. November startet - und dann sollte es endlich auch handfeste Infos und Spieleindrücke aus Age of Empires IV geben.