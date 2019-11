Strategie-Fans fragen sich: Hat das Warten endlich ein Ende? Denn dass Age of Empires IV bereits in Arbeit ist, das ist schon länger klar. Nur wirklich gezeigt hat Microsoft bislang nichts vom neuen Teil des erfolgreichen Franchise. Das könnte sich nun aber morgen ändern!

Groß war die Freude unter Strategen, als Microsoft mit Age of Empires IV die Fortsetzung der altbekannten und einst so erfolgreichen Spielereihe angekündigt hat. Seither war das still um das Spiel geworden und dieses ließ tatsächlich quasi jedes relevante Event in diesem Jahr aus.

Nachdem es auch zur gamescom kein Gameplay zu sehen gab, verwies Aaron Greenberg schon damals auf einen späteren Zeitpunkt und brachte indirekt das hauseigene Event X019 ins Spiel. Dieses startet am morgigen Donnerstag - und plötzlich folgt seitens Greenberg ein weiterer Teaser.

Eine offizielle Bestätigung, dass wir morgen Abend im Rahmen der Sonderausgabe von "Inside Xbox" tatsächlich Age of Empires IV zu sehen bekommen, ist das natürlich noch nicht. Allerdings verdichten sich die Anzeichen schon sehr deutlich, so dass ihr durchaus genau damit rechnen dürft.

A new Age is upon us at #X019 pic.twitter.com/FISiP5LQLK — Aaron Greenberg ➡️ X019 🇬🇧 (@aarongreenberg) 13. November 2019

Warum? Der Tweet "A new Age is upon us at #X019" lässt nicht unbedingt viel Raum für anderweitige Spekulationen. Garniert wurde das Ganze mit einem GIF, das vermutlich aus einem Trailer erstellt wurde, der uns morgen zum Spiel erwartet.

Eine morgige Vorstellung wäre aber auch aus einem anderen Grund passen: Die Ankündigung würde dann nämlich nicht nur mit dem Event X019 zusammen fallen, sondern auch noch mit dem Release von Age of Empires 2: Definitive Edition. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Die Sonderausgabe von "Inside Xbox" wird morgen Abend ab 21:00 Uhr per Stream ausgestrahlt.