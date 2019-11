Age of Empires IV

Im Rahmen der X019 hat Microsoft unlängst endlich erstes Gameplay aus Age of Empires IV gezeigt. Das Strategie-Epos ist bislang ausschließlich für PC angekündigt, doch könnte es womöglich doch noch eine Konsolenversion geben?

Fans von Age of Empires dürfen derzeit frohlocken, denn nicht nur die Definitive Edition des zweiten Teils ist sehr gut gelungen, mit Age of Empires IV steht gar ein komplett neuer Ableger in den Startlöchern. Das neue Strategie-Epos wurde bis dato exklusiv für den PC angekündigt und unlängst auf der X019 erstmals präsentiert. Jetzt äußern sich die Macher zur Möglichkeit einer Konsolenfassung.

Strategiespiele sind gemeinhin auf dem PC zuhause, setzen diese doch oft auf eine Steuerung mit Maus und Tastatur. Auch Age of Empires IV bildet insoweit keine Ausnahme und so liegt der Fokus der Entwickler aktuell voll und ganz darauf, eine bahnbrechende PC-Spielerfahrung abzuliefern.

Dennoch ist auch eine Konsolenversion nicht gänzlich auszuschließen, denn derartige Strategiespiele können auch auf den Heimkonsolen funktionieren - wie beispielsweise Halo Wars 2 eindrucksvoll unterstrich. Shannon Loftis von World's Edge möchte daher eine entsprechende Spielfassung nicht gänzlich ausschließen.

"Die oberste Priorität ist es, dass es großartig mit Tastatur und Maus funktioniert", so Loftis. Um anschließend zu ergänzen: "Wenn wir unser wundervolles PC-Spiel haben, dann werden wir sehen, auf welche andere Wege wir es umsetzen können."

Kurzum: Nach dem PC-Release ist eine Umsetzunf für die Xbox One und/oder Xbox Project Scarlett offenbar durchaus im Bereich des Möglichen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!