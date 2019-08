Age of Empires II: Definitive Edition

Im November erscheint die Age of Empires II: Definitive Edition für PC. Die Entwickler sind aber daran interessiert, den Klassiker auch für eine weitere Plattform zu veröffentlichen.

Auf der gamescom hat Microsoft den Termin der Age of Empires II: Definitive Edition angekündigt und in einem Interview hat sich der Creative Director Adam Isgreen über eine mögliche Umsetzung für die Xbox One geäußert. Im Spiel erwarten euch eine brandneue Kampagne sowie alle Inhalte des Originals.

"Der Plan ist, dass wir das beste rundenbasierte Strategiespiel für den PC entwickeln. Die Xbox unterstützt zwar Maus und Tastatur, aber viele Leute besitzen diese nicht. Die Herausforderung liegt also darin, dass wir eine spezielle Steuerung mit dem Controller für Age of Empires kreieren müssen. Ich habe aktuell noch keine Ankündigung für die Konsolenfassung, aber wir werden uns nach einer Lösung umschauen.", erklärt Isgreen.

Die Age of Empires II: Definitive Edition erscheint am 14. November 2019 als Teil vom Xbox Game Pass für den PC und wird auch via Steam erhältlich sein. Zusätzlich wird Cross-Play zwischen Steam und dem Microsoft Store unterstützt werden. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.