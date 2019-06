Age of Empires II: Definitive Edition

Dass sich die Age of Empires II: Definitive Edition in Arbeit befindet, war bereits bekannt. Auf dem Xbox Showcase zum Start in die E3 hatte Microsoft nun Neuigkeiten parat.

So wurde ein neuer Trailer zum Strategie-Klassiker gezeigt. 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release des Originals erstrahlt das Echtzeit-Strategiespiel als Remaster in 4K-Optik. Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich freuen, denn Age of Empires II: Definitive Edition wird für PC direkt vom Start weg ein Teil des Abos sein.

Neben der 4K-Optik bekommt die Neuauflage auch einen überarbeiteten, zeitgemäßen Sound spendiert. Zudem wurde publik gemacht, dass es gleich drei neue Kampagnen sowie vier neue, spielbare Zivilisationen geben wird. Online dürft ihr damit mit 35 verschiedenen Fraktionen in unterschiedlichen Zeitaltern um die Weltherrschaft kämpfen.

Den neuen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen. Der Release ist für Herbst 2019 geplant; ein konkrestes Datum nannte man noch nicht. Die Veröffentlichung wird via Microsoft Store, Steam und Xbox Game Pass erfolgen.