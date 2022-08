Ein Wrestling-Spiel wie zu Zeiten von WWF No Mercy auf dem Nintendo 64: Das soll AEW Fight Forever werden. In Zusammenarbeit mit Yuke’s und THQ Nordic entwickelt WWE-Konkurrent All Elite Wrestling sein erstes Videospiel. Auf der Gamescom heimste der Arcade-Catch gleich den Award für das beste Sportspiel ein.

All Elite Wrestling ist neben World Wrestling Entertainment die zweite große Macht im professionellen Berufsringkampf. Die 2019 gegründete Promotion möchte eine Alternative zum Marktführer darstellen und trumpfte in den vergangenen Jahren mit prominenten Neuverpflichtungen wie CM Punk, Bryan Danielson oder Adam Cole auf.

Für das erste eigene Videospiel holte man sich Entwickler Yuke’s mit ins Boot, der früher bei 2K Games für den direkten Konkurrenten verantwortlich zeichnete. Das erklärte Ziel: ein Wrestlingspiel, das nicht unbedingt WWE 2K22 den Rang ablaufen, dafür aber das arcadige Gefühl von Klassikern wie WWF No Mercy auf dem Nintendo 64 zurückbringen soll.

Roster, Match-Arten und Karriere

Die auf der Gamescom 2022 vorgestellte Demo-Version kam noch mit arg reduziertem Umfang daher. Die Kämpferauswahl war auf wenige Talente beschränkt – darunter eben CM Punk und Adam Cole, aber auch Kenny Omega, der ehemalige „Big Show“ Paul Wight sowie die Wrestlerinnen Thunder Rosa und Hikaru Shida. Wie der Kader zum Start aussehen wird und welche Talente vielleicht als DLC nachgereicht werden, ist bislang noch nicht bekannt. Auffällig: In der Demo waren die Einzüge der Stars noch sehr kurz und nicht sonderlich nah am TV-Geschehen.

Auch bei der Match-Auswahl hielt man sich bedeckt. Es ging nur in One-On-One-Kämpfen zur Sache. In der fertigen Version wird es auch Tag-Team- und Four-Way-Kämpfe oder Auseinandersetzungen mit besonderen Regeln wie beispielsweise Unsanctioned Lights Out oder Exploding Barbed Wire Death Matches. Auch die in früheren Trailern gezeigten Mini-Games waren leider noch nicht dabei.

Sehr spannend: Markus Nitter, Producer bei THQ Nordic, lässt im Interview geradezu beiläufig Details über den Karriere-Modus fallen. „Es geht hier nicht allein um das Zusammenstellen und Aufleveln des eigenen Charakters. Es wird auch Real-Life-Videosequenzen mit den Stars von AEW geben. Es ist im Grunde, als wäre man mit All Elite Wrestling unterwegs“, erklärt er im Interview.

Wie spielt sich AEW Fight Forever?

Tatsächlich folgt AEW Fight Forever stark besagten N64-Wurzeln. Das bedeutet: Ihr habt je eine Taste für Schläge und Tritte und dazu eine für Grapples. Aus diesem Griff heraus vollführt ihr Würfe und andere große Aktionen. Konter sind Timing-basiert, allerdings zeigt das Spiel das Zeitfenster für die Konter nicht an. Laut Entwicklern störten die Einblendungen, da man mit der Zeit ein intuitives Gefühl für den richtigen Moment bekommt.

AEW: Fight Forever - THQ Nordic Showcase Trailer THQ Nordic und All Elite Wrestling haben sich mit dem berühten Entwickler YUKE's aus Japan zusammengetan, um AEW: Fight Forever zu veröffentlichen! Das Spiel vereint nostalgisches Arcade-Wrestling mit All Elite Wrestling Finishern und Moves.

Sehr schön: Die Wrestler spielen sich individuell und verfügen über besondere Eigenschaften. Paul Wight beispielsweise trotzt Schlägen und Tritten kleinerer Gegner und muss erst weichgeklopft werden. Auch als wir ihn mit CM Punk ausheben wollen, funktioniert das nicht. Schnelle Aktionen wie Sprungattacken aus dem Ring oder mit Hilfe der Seile (so genannte Springboards) runden das Match-Geschehen ab. Auch Aufgabegriffe inklusive Button-Mashing sind dabei.

>> Mehr Highlights aus Köln: Die 15 besten Neuankündigungen der Gamescom 2022 <<

Tatsächlich präsentiert sich AEW Fight Forever als flotter Catch mit einer steilen Lernkurve. Spätestens nach drei Kämpfen gehen die ersten großen Aktionen gut von den Fingern und auch die aus heutiger Sicht comicartige Grafik stört kaum. Stattdessen punktet AEW Fight Forever mit einem guten Spielfluss, der Freiheiten für Experimente lässt. Wie Markus Nitter bestätigt, befindet sich AEW Fight Forever gerade in der Polishing-Phase. Es werden also Fehler entfernt und das Gameplay auf Kurs gebracht. Die Demo ist daher nur eine Momentaufnahme. Auf einen Release-Termin lässt er sich dagegen nicht festnageln. Man werde sich so viel Zeit wie möglich lassen, um AEW Fight Forever fertigzustellen. Ob das Spiel daher noch 2022 erscheint, stehe derzeit noch nicht fest.