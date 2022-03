Um Assoziationen mit dem Krieg in der Ukraine zu vermeiden, hat sich Nintendo entschlossen, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erneut zu verschieben.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, die Remaster-Sammlung der ersten beiden Teile der Reihe für Switch sollte nach Verschiebungen eigentlich am 8. April veröffentlicht werden. Nun hat sich Nintendo entschlossen, das Kriegsspiel aufgrund der aktuellen Situation auf unbestimmte Zeit zu verschieben. In den Taktik-Rollenspielen führt ihr Panzer, Luftwaffen und andere schwere Geschütze über ein Gitternetz in die Schlacht. Darüber hinaus basiert eine der im Spiel vorkommenden Fraktionen, Blue Moon, Russland. Die Handlung des enthaltenen ersten Teils beginnt damit, dass Blue Moon eine andere Nation angreift.

Es verwundert also wenig, dass Nintendo Pietät wahren und negative Assoziationen vermeiden möchte. Im auf Twitter veröffentlichten offiziellen Statement heißt es dazu: "Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns entschieden, die ursprünglich für den 8. April vorgesehene Veröffentlichung von Advance wars 1+2: Re-Bot Camp zu verschieben. Informationen über ein neues Erscheinungsdatum geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt."

Schon in der Vergangenheit standen die Veröffentlichungstermine von Advance Wars unter keinem guten Stern. Der erste Teil erschien am 10. September 2001. Damals wurde der Titel in Europa und Japan aufgrund der nur einen Tag später folgenden Terroranschläge auf das World Trade Center in das nächste Jahr verlegt.