Made in Germany und klimaneutral

Wieder mal wagt sich ein neuer Hersteller ins hart umkämpfte Segment der Gaming Chairs, das mittlerweile über zahlreiche Anbieter in allen Preisklassen verfügt. Der neue Hersteller Adept peilt mit seinen ersten Modellen die obere Mittelklasse an mit dem Hemi, ein Basismodell für 549 Euro, sowie dem Holo als Premiummodell für immerhin 679 Euro. Adept schreibt sich nicht nur durchdachte Features und Funktionen auf die Flagge, sondern auch Nachhaltigkeit Made in Germany. Wir konnten den Adept Holo bereits vorab anhand eines Vorserienexemplars testen.

Adept hat sich einiges vorgenommen. Der noch frischgebackene Hersteller hat sich für allem der Nachhaltigkeit verschrieben mit echter Klimaneutralität ohne Greenwashing. Die Herstellerangaben sind vielversprechend, was das angeht. Einige Auszüge: „Gewebe aus 100% recyceltem Polyester (aus Altflaschen), gefärbt mit Dispersionsfarbstoffen, oder 100% recyceltem Polyamid (aus Altmaterial), gefärbt mit Säure-/Metallkomplexfarbstoffen und deren Mischungen. Rohstoffe und Färbeverfahren teilweise vorzertifiziert nach STANDARD 100 von OEKO-TEX.“

Oder im Hinblick auf die Mikrofaser: "Wird zum Teil unter Verwendung von recyceltem Polyester ohne Einsatz von organischen Lösungsmitteln, sondern in einem wasserbasierten Verfahren hergestellt. Der Herstellungsprozess ermöglicht es, weniger neue Rohstoffe zu gewinnen, da ein Teil der recycelten Fasern von Abfallprodukten verwendet wird, die sonst auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen landen würden, wodurch CO2-Emissionen und andere mit diesen Prozessen verbundene Umweltauswirkungen reduziert werden."

Auch bei Transport und Verpackung will der Hersteller einen grünen Fußabdruck hinterlassen und zumindest bei letzterem können wir einen Erledigt-Stempel drunter setzen. Der Stuhl erreicht uns nämlich in einer reinen Kartonagenverpackung, ohne Schaumstoff- oder Styroporpolster, ohne sinnlose Plastikbeutel. Zum Schutz des Fußkreuzes werden einige Netze verwendet, die vermutlich ebenfalls aus recyceltem Kunststoff bestehen. Dafür schon mal einige Pluspunkte.

Die Montage geht flink von der Hand und erfordert ausnahmsweise mal kein Werkzeug. Ihr müsst nur die fünf Rollen ins Fußkreuz stecken, den Gasdruckdämpfer einsetzen, den Sitz aufstecken. Armlehnen und Bedienblock sind bereits am Sitz vormontiert. Die Rückenlehne wird mittels eines Verriegelungsmechanismus am Sitz befestigt. Das wirkt auf den ersten Blick ungewohnt und nicht zwingend vertrauenserweckend.

Da der Stuhl aber TÜV geprüft ist und die GS und BIFMA-Zertifizierung eingesackt hat, gehen wir mal davon aus, dass es auch langfristig hält. Wir werden das die nächsten Wochen und Monate beobachten, aber grundsätzlich gibt es an der an sich cleveren Mechanik nichts auszusetzen. Die Montagefreundlichkeit ist jedenfalls hervorragend, der Aufbau dauert keine fünf Minuten.

Einmal aufgebaut, macht der Adept Holo einen durchaus gelungenen und auch hochwertigen Eindruck. Die Doppelrollen wirken stabil und langlebig, huschen auch nahezu lautlos über den Boden. Das Aluminiumfußkreuz ist extrem robust. Schick ist, dass ihr die Oberfläche des Kreuzes bereits mit eigenen Elementen wie einem Logo verzieren könnt. Lehne und Sitz sind im mittleren Bereich mit einem robusten Mikrofaserbezug versehen, an den Seiten mit sauber vernähtem Kunstleder.

Der Rahmen für die Rückenlehne besteht aus Kunststoff, ist aber ebenfalls robust und relativ schlank verarbeitet. Die mehrfach horizontal geteilte Rückenlehne sorgt zugleich für eine gute Belüftung. In Verbindung mit dem Mikrofaserbezug solltet ihr auch im Sommer keine Temperaturprobleme beim Sitzen bekommen. Der obere Teil der Rückenlehne kann zudem mit einem eigenen Schriftzug versehen werden – Adept hat durchaus an Individualisierungsoptionen gedacht. Ein Nackenpolster ist nicht mit an Bord, Adept gleicht dies durch eine clevere Form und Anordnung der Elemente der Rückenlehne und deren Polster aus.

Ein paar Worte zu den nackten Daten. Der Holo ist für Personen bis 125 kg zugelassen, bei der Körpergröße gibt Adept 150-191 cm an. Die Sitztiefe beträgt 46 cm, ebenso die Breite der Rückenlehne an der schmalsten Stelle. Höhenverstellung ist von 42 bis 53 cm möglich.

Bei den Ergonomiefunktionen geht Adept keine Kompromisse ein. Das beginnt bei den Armlehmen, die zudem auch noch komplett runtergeklappt werden können. Die Höhenverstellung ist mit einer Arretierung versehen. Die Verstellung zu den Seiten und nach vorn/hinten sowie das Drehen der Armlehne funktioniert gut über eine straffe Rasterung, bei der nichts klappert oder wackelt.

Natürlich verfügt der Stuhl über eine Höhenverstellung sowie eine Wippfunktion, bzw. eine Feststellmechanik, falls ihr nicht so aufs Wippen steht. Hierbei gibt es einen kleinen Kritikpunkt, denn die Arretierung der Wippfunktion ist etwas ungünstig angeordnet, sodass wir sie das eine oder andere Mal unabsichtlich mit der Wade betätigt haben. Positiv ist hingegen, dass ihr den Widerstand der Wippfunktion mit einem Drehregler einfach justieren könnt.

Einen dicken Pluspunkt gibt es für die Synchronmechanik, sprich die Sitzfläche bewegt sich zusammen mit der Rückenlehne, was dem Sitzkomfort beim Wippen sehr zuträglich ist. Taucht nicht so oft auf, daher verdient dies eine explizite Erwähnung. Die Mechanik arbeitet mit einer angenehmen Übersetzung von 2,7:1 bei einer maximalen Neigung von 23 Grad. Damit könnt ihr den Stuhl zwar nicht zur Liege umarbeiten, wir empfanden diese Parameter aber als sehr bequem und dem Sitzverhalten gut angepasst.

Noch cleverer wird es bei der integrierten Lordosenstütze – Adept verzichtet auf die meist doch eher unbequemen Lendenpolster. Nehmt ihr die untere Blende der Rückenlehne ab, entdeckt ihr einen Verstellmechanismus, mit dem ihr die Position der Lordosenstütze mittels eines einfachen Drehrads eurem Geschmack anpassen könnt. Der Mechanismus ist zwar unfassbar simpel, dafür aber effektiv. Muss man erstmal drauf kommen, da haben wir schon weitaus unhandlichere Lösungen gesehen.

Insgesamt hinterlässt der Adept Holo einen sehr guten Eindruck. Zwar gibt es hier und da noch kleinere Unsauberkeiten, die wurden uns aber im Vorfeld mitgeteilt. Immerhin handelt es sich bei unserem Testmuster um ein Vorserienmodell und noch nicht das finale Produkt, wie es in den Handel kommt. Uns wurde aber zugesagt, dass wir die finalen Bauteile quasi als Upgrade zum Release erhalten. Sollte uns da noch etwas negativ (oder positiv) auffallen, werden wir das ergänzen.

Das Wichtigste am Ende ist aber der Sitzkomfort und hierbei haben wir am Adept Holo nichts auszusetzen. Natürlich ist nicht jeder gleich gebaut und wie immer empfehlen wir, den Stuhl ausgiebig auszuprobieren. Adept bietet nach aktuellem Stand immerhin satte fünf Jahre Garantie nebst 14 Tage Rückgaberecht, für den Fall, dass es nicht passt. Anzumerken ist, dass der Kunde wie bei der Konkurrenz den Rückversand im Falle eines Falles selbst übernehmen muss. Das soll aber nach dem Launch noch vereinfacht werden.