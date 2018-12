Zwar ist Ace Combat 7: Skies Unknown noch nicht im Handel erhältlich, aber der Produzent hat sich bereits über die zukünftigen DLC-Inhalte geäußert. Die Spieler können sich auf regelmäßige Neuerungen freuen.

Manabu Shimomoto, Produzent von Ace Combat 7: Skies Unknown hat nähere Details über den ersten Zusatzinhalt des Titels bekannt gegeben. Demzufolge arbeitet das Entwicklerteam bereits daran und möchte den Spielern eine unterschiedliche Erfahrung sowie Geschichte abseits des Hauptspiels liefern.

Ob Shimimoto mit dieser Aussage eine Story-Mission oder möglicherweise ein alternatives Ende andeuten möchte, bleibt abzuwarten. Eventuell wartet auch ein komplett neuer Spielmodus auf uns, welcher nach Veröffentlichung des Hauptspiels hinzugefügt wird.

Das Team hinter Ace Combat 7: Skies Unknown möchte regelmäßige Updates und Inhalte liefern, die für zusätzlichen Spielspaß sorgen. In den letzten Trailern des Titels bekam man Einblicke in einige Flieger, die im Spiel vertreten sein werden.

Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version folgt am 01. Februar 2019.