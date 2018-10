Im Januar nächsten Jahres erscheint Ace Combat 7: Skies Unknown für PS4 und Xbox One, im Februar dann auch für den PC. Wer sich in die luftigen Höhen begeben möchte und zudem als Sammler gilt, kann zu einer speziellen Edition greifen.

Bandai Namco wird Ace Combat 7: Skies Unknown am 18. Januar 2019 für PS4 und Xbox One sowie am 01. Februar 2019 via Steam dann auch für den PC veröffentlichen. Zum Release wird es nicht nur eine Standard Edition geben, sondern auch eine Fassung speziell für Sammler unter euch.

Pre Pressemeldung hat der Publisher nun auch die konkreten Inhalte dieser Collector's Edition bekannt gegeben, welche exklusive via Amazon erhältlich ist. Die Ausgabe ist stark limitiert und bringt euch folgende Inhalte ein:

Vollständiges Spiel von Ace Combat 7: Skies Unknown

Season-Pass: drei Flugzeuge, drei zusätzliche Missionen und einen Musik-Player-Modus

Exklusive Metallfigur des "Arsenal Bird" aus Druckguss (40cm:500g)

Ein A4 Artbook

Ein 3 cm Pin aus Metall

Zwei bestickte Aufnäher des Erusea- und Usea-Wappen