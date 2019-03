Die Erfolgsreihe "Attack on Titan" hat mittlerweile ja schon zwei Videospiele erhalten, die durchaus erfolgreich unterwegs waren. Das Sequel wird nun mit A.O.T. 2: Final Battle neu aufgelegt.

Koei Tecmo hat die Veröffentlichung von A.O.T. 2: Final Battle offiziell für den 05. Juli 2019 angekündigt. Dabei handelt es sich um den neuesten Teil der titanischen Actionspiel-Reihe basierend auf dem Anime. Konkret bekommt ihr dabei das Sequel mit einer erweiterten Kampagne sowie vielen neuen Features auf PS4, Switch und Xbox One an die Hand.

Was tut sich im Vergleich zum bisherigen A.O.T. 2? In Final Battle fällt die Kampagne insoweit umfangreicher aus, als dass die gesamte dritte Staffel des Anime thematisiert und aus den Perspektiven ausgewählter Charaktere spielbar sein wird. Im Zuge dessen wird die Anzahl der spielbaren Helden auch auf über 40 erhöht. Zusätzlich zu den Inhalten der nun insgesamt drei Anime-Staffeln, fügen die Entwickler noch Original-Episoden hinzu.

Der Kampf gegen andere menschliche Kontrahenten steht in einem von zwei neuen Spielmodi in A.O.T. 2: Final Battle im Fokus. Zudem gibt es auch einen neuen Wall-Reclamation-Modus, in dem ihr Mitglieder eures Squads aus einer umfangreichen Auswahl auswählt und eigentlich undenkbare Teams zusammenstellt. Anschließend könnt ihr euch in den Außengebieten der Spielwelt austoben. Hier kommt mit dem "Thunder Spear" auch eine Waffe zum Einsatz, die selbst gepanzerte Titanen niederreißen kann.