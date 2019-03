Daedalic Entertainment aus Deutschland hatte zum Jahresbeginn ja bereits angekündigt, zahlreiche neue Titel vorstellen zu wollen. Einer davon wird das ambitionierte Echtzeit-Strategiespiel A Year Of Rain sein.

Das in Hamburg ansässige Entwicklerstudio Daedalic Entertainment hat seine Reihe von Neuankündigungen fortgesetzt und jetzt mit A Year Of Rain ein neues Echtzeit-Strategiespiel offiziell angekündigt. Der Titel legt den Fokus auf verschiedene Helden und einen umfangreichen Story-Modus. Zudem steht auch Teamplay im Mittelpunkt. Der komplett in Hamburg entwickelte Titel soll noch 2019 zunächst per Early Access auf dem PC durchstarten.

A Year Of Rain soll dann klassische Elemente des Genres mit den Helden-Einheiten verbinden. Diese sollen sich dann sowohl in Koop-Kampagnen als auch in weiteren Online- wie Offline-Spielmodi in Teams bestehend aus zwei Spielern einsetzen. Der klassische 2-vs-2-Skirmisch-Modus wurde von Grund auf explizit für kompetitive Auseinandersetzungen entwickelt.

Mit "Against All Odds" soll das Genre einen neuen Twist bekommen. Hier müssen sich zwei einzelne Helden gegen zwei ganze Armeen behaupten, die volle Kontrolle über Gebäude und Einheiten haben.

Insgesamt könnt ihr aus drei konkurrierenden Fraktionen (Haus Rupah, Wilde Nomaden, Rastlose Untote) wählen. Ansonsten erwartet euch klassische Echtzeit-Strategie-Kost: Basis-Bau, Ressourcen-Management, Truppenaufbau und mehr. Per Forschung lassen sich Gebäude und Einheiten weiterentwickeln.