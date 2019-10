Das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment werkelt gegenwärtig an einem durchhaus ambitionierten Echtzeit-Strategiespiel A Year Of Rain. Genre-Fans dürfen jetzt den Terminkalender zücken!

Wer nach Nachschub in Sachen Echtzeit-Strategie lechzt und zudem auch etwas für deutsche Studios übrig hat, der sollte A Year Of Rain im Hinterkopf behalten. Dabei handelt es sich um einen teamorientierten Genre-Vertreter von Daedalic Entertainment, der nun einen Termin spendiert bekommen hat - zumindest schonmal was den Early Access betrifft.

Wie in einer Pressemeldung nun bekannt gegeben worden ist, könnt ihr euch eine frühe Spielversion des Titels ab dem 06. November 2019 auf Steam zulegen. Diese Spielfassung wird dann im weiteren Verlauf stets um neue Inhalte ergänzt, bis irgendwann auch der Release-Termin der Vollversion 1.0 feststeht.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten ansehen könnt. In diesem sind die drei einzigartigen Fraktionen des Titels zu sehen. Außerdem hat Daedalic nun auch erste Details zur Story bestätigt.

Die karge Umgebung in A Year Of Rain bietet nur wenige Ressourcen, um die zäh gerungen wird. Der Kampf ums Überleben und die Trommeln des Krieges sind das Einzige, was die Bewohner dieser Welt kennen. Zwei Freunde - ein Paladin der Morgensonne und der Sohn einer mächtigen Adelsfamilie - machen sich auf, den Kreislauf zu durchbrechen und dem vom Krieg gebeutelten Landen Frieden zu bringen. Erzählt wird in der Folge die Geschichte der beiden Protagonisten: Von den Opfern, die sie bringen müssen, um eine bessere Zukunft zu gestalten, und der Gegenwehr, der sie sich ausgesetzt fühlen, sei es durch diejenigen, die ihre Vorstellung von Zivilisation nicht teilen, oder durch diejenigen, die untot sind und deren Kampf ewig währt.

Was erwartet euch spielerisch? A Year Of Rain will Elemente klassischer Echtzeit-Strategiespiele mit dem Fokus auf Teamwork und Helden-Einheiten verbinden. Es wird Koop-Kampagnen ebenso geben wie Online- und Offline-Modi, die auf Zweierteams ausgelegt sind.