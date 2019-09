Heute wurde mit A Total War Saga: Troy die offizielle Fortsetzung der Total-War-Reihe von Creative Assembly angekündigt. Wie der Name schon verrät, steht das antike Troja im Mittelpunkt.

SEGA und Entwickler Creative Assembly haben heute A Total War Saga: Troy angekündigt, es handelt sich also um einen weiteren Spin-off-Teil wie schon Thrones of Britannia. In Troy geht es ab ins 13. Jahrhundert vor Christus und um das Schicksal der ägäischen Zivilisation, vom mythischen Olymp bis zu den Wüsten von Limnos. Göttliche und allgemein fiktiive Elemente werden also definitiv eine Rolle spielen.

Homer's Ilias ist reich an Mythen, Legenden, Göttern und Monstern. Troy zeigt diese Geschichten durch eine historische Linse, um zu überlegen, was wirklich passiert sein könnte, letztlich entscheidet aber ihr, welche Helden im Kampf fallen und welche leben.

Berühmte Figuren wie Achilles oder Hector werden in diesem Szenario natürlich nicht fehlen, wenn es darum geht, die legendäre Stadt Troja in Anspruch zu nehmen. Die Vermischung von Realität und Fiktion wird sich auch auf der Kampagnenkarte bemerkbar machen. Während einige Bereiche an Darstellungen in Homers Epen angelehnt sind, während es andernorts faktenbasierter aussieht.

A Total War Saga: Troy. wird 2020 auf Steam für PC veröffentlicht.