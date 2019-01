Das stimmungsvolle Adventure A Plague Tale: Innocence, in dem die Welt von Ratten überrannt wird, hat nun endlich einen Release-Termin. Und der liegt gar nicht so weit in der Zukunft.

Focus hat A Plague-Tale: Innocence endlich einen Release-Termin gegeben. Am 14. Mai erscheint das von Ratten verseuchte Spiel für PlayStation 4 und Xbox One. Hierzu hat der Publisher nun auch eine Web-Serie veröffentlicht, die einen Blick hinter die Kulissen des Spiels gewährt.

Die erste Episode der konzentriert sich auf Amicia und Hugo, die beiden Protagonisten. Die Geschwister erleben das Frankreich des 14. Jahrhunderts als eine fremdartige und gefährliche Welt, die sie kaum begreifen können und innerhalb derer sie um ihr Überleben kämpfen müssen. Die gnadenlose Realität der Erwachsenenwelt wird die Kinder auf die Probe stellen, während sie zusammenarbeiten müssen, um auf der schonungslosen Flucht vor der Inquisition die Herausforderungen einer mysteriösen Rattenplage zu bewältigen.

Die Episode stellt auch Charlotte McBurney und Logan Hannan vor, die Amicia und Hugo ihre Stimmen leihen. Die beiden Schauspieler haben ihre ganz eigene Herangehensweise und Ansichten, um ihren jeweiligen Rollen Leben einzuhauchen.