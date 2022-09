Ein blutiger Mord, schrullige Einwohner und ein Ermittler wider Willen: Das Indie-Abenteuer A Bavarian Tale - Totgeschwiegen vermischt bayerische Sprachkultur mit morbider Dorfromantik. Nach dem Anspielen sind wir uns sicher: Auch für Nicht-Bayern ist dieses Spiel mehr als interessant.

Bayern als Szenario für ein Adventure-Spiel - das ist schon eine Seltenheit. Ältere Semester erinnern sich vielleicht noch an das Werwolf-Abenteuer Gabriel Knight 2: The Beast Within und seine kultverdächtige deutsche Vertonung. Zumindest darum müsst ihr euch bei beim Krimi-Rollenspiel A Bavarian Tale - Totgeschwiegen keine Sorgen machen. Denn die Macher dahinter sind die in München beheimateten Active Fungus Studios, die mit einem kleinen Team, ohne Förderung, aber mit viel Herzblut an der Fertigstellung des Rollenspiels arbeiten.

Die Prämisse dahinter: A Bavarian Tale - Totgeschwiegen spielt im Jahr 1866 und führt euch ins beschauliche Dorf Wolpertshofen. Hier sollt ihr als Physikatsberichtersteller Valentin Schmitt eigentlich den lokalen Viehbestand vermessen. Blöderweise geschieht einen Tag vor seiner Ankunft ein Mord. Und so wird Valentin in die Ermittlungen hineingezogen und stellt schnell fest, dass in Wolpertshofen längst nicht alles so idyllisch ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Bayern-Krimi trifft Brettspiel

A Bavarian Tale breitet Wolpertshofen als offene Spielwelt vor euch aus. Die Dialoge des Spiels wurden mit einem saftigen, bayerischen Akzent eingesprochen. Aber keine Sorge, der Dialekt soll niemanden überfordern und notfalls helfen die Untertitel weiter. Vor allem aber verleiht diese Art der Inszenierung dem Spiel eine starke Authentizität und einen kruden Charme, der es von größeren Produktionen absetzt.

Dem Anspruch eines Rollenspiels trägt das Spiel mit einem Talentsystem Rechnung. Auf sieben Eigenschaften wie Bauchgefühl, Empathie, Charisma oder Geschicklichkeit verteilt ihr im späteren Verlauf eure Punkte. In Dialogen öffnen sich so neue Antwortoptionen mit unterschiedlicher Tonalität. An Schlüsselstellen würfelt ihr wie in einem Brettspiel Erfolg oder Misserfolg aus. Die Talentpunkte bügeln im Zweifelsfall schlechte Würfe aus bzw. unterstützen euch dabei. In der Anspielrunde konnten wir dank hoher Physis-Werte trotz Würfelpech ein Gartentor mit einem saftigen Tritt knacken.

Die kleinen Dinge des Lebens

Angesichts des ungewöhnlichen Szenarios wundert es wohl niemanden, dass ihr in A Bavarian Tale - Totgeschwiegen keine großen Heldentaten vollbringt, sondern auch mal kleinere Aufgaben bewältigt. In der spielbaren Demo beispielsweise müssen wir uns Zutritt zum Dorf verschaffen. Blöderweise blockieren zwei Schlägertypen den Weg und lassen Valentin nicht passieren. Also gehen wir auf die Suche nach einer alternativen Route und treffen dabei einen kleinen Jungen. Dieser plappert erstmal munter drauf los und schickt uns auf die Suche nach Schwammerln - also Pilzen.

Nach einem zweiten Gespräch mit den Wachen wird klar: Sie fürchten einen örtlichen Ganoven. Gemeinsam mit dem Jungen schmiedet Valentin einen Plan. Er will eine Art Doppelgänger-Puppe bauen, die die Schergen bei Nacht vertreiben soll. Das Crafting funktioniert in A Bavarian Tale – Totgeschwiegen über das Erlernen von Rezepten und mit Hilfe der dafür notwendigen Ressourcen. Für die Puppe müssen wir erst Stöcke an der örtlichen Mühle sammeln. Bei der Suche nach derart kleinen Teilen bemüht ihr Valentins Spürsinn. In der Schwarz-Weiß-Sicht fahrt ihr mit dem Cursor über den Bildschirm. Trefft ihr dabei ein wichtiges Objekt, verändert sich der Sound. Allerdings könnt ihr diese Funktion nicht dauerhaft einsetzen. Geht Valentin die Puste aus, könnt ihr seine Energie durch den Verzehr einer Brezel wieder auffüllen.

A Bavarian Tale - Totgeschwiegen - Trailer zum bayrischen Krimi-Rollenspiel Im Krimi-Rollenspiel A Bavarian Tale - Totgeschwiegen ermittelt ihr in einem Mordfall in einem bayrischen Dorf des Jahres 1866.

Auf diese Detektivaufgaben folgt eine saftige Schlägerei. Die Kampfmechanik fällt allerdings noch arg grob und wenig komplex aus. Gleiches gilt auch für die später folgende Schleicheinlage, bei der wir versuchen müssen, den Sichtkegeln der Wachen auszuweichen. A Bavarian Tale – Totgeschwiegen wirkt in Puncto Gameplay noch rustikal, besitzt aber einen ganz eigenen Charme, der es sehr interessant macht.