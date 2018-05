Zone of the Enders: The 2nd Runner

Für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation VR wird in diesem Jahr eine Neuauflage von Zone of the Enders: The 2nd Runner erscheinen. Nun wurde der entsprechende Release-Termin genannt.

Im Früher 2018 wird die Neuauflage von Zone of the Enders: The 2nd Runner nicht mehr kommen. Das war bisher vom Publisher und Entwickler Konami geplant gewesen. Der Release-Termin, der jetzt datiert wurde, ist später im Jahr zu finden. In den USA wird die neue Version von Zone of the Enders: The 2nd Runner am 04. September 2018 via Steam für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation VR veröffentlicht. Europa muss bis zum 06. September 2018 warten.

Für das Remaster von Zone of the Enders: The 2nd Runner, das den Namen "M∀RS" trägt, wurden unter anderem die Grafik und das Sound Design überarbeitet. Eine 4K-Auflösung und Surround-Sound sind nun auswählbar. Die PC-Version hat ebenfalls VR-Unterstützung. Weitere Neuerungen sind in dem Trailer zu sehen, der sich unterhalb dieser News befindet. Vor dem Release der Neuauflage will Konami noch eine Demo herausbringen. Wann das passieren soll, ist nicht bekannt.

Das Remaster von Zone of the Enders: The 2nd Runner ist schon vorbestellbar. Es kostet 29,99 Euro. Im PlayStation Store erhält jeder Vorbesteller ein Theme und Avatars zu Zone of the Enders kostenlos dazu.