Zone of the Enders: The 2nd Runner

Mit Zone of the Enders kehrt ein absoluter Klassiker der Spielegeschichte zurück. Konami hat die Neuauflage des Originals nun exklusiv für die PlayStation 4 bestätigt.

Anlässlich der startenden Tokyo Game Show hat Konami im Rahmen von Sonys Pressekonferenz am heutigen Morgen ein Remaster des Spieleklassikers Zone of the Enders angekündigt. Die Neuauflage kommt in schmucker 4K-Optik daher, unterstützt PlayStation VR und erscheint unter dem Namen Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars.

Es wird sich um eine erweiterte Version des 3D-Mech-Actionspiels handeln, die ursprünglich zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 erneut in HD für PS3 veröffentlicht wurde. Diese HD-Version bildet gleichzeitig die Basis für die nun angekündigte Neufassung. Alle akustischen und visuellen Elemente wurden dazu überarbeitet: Der Titel bietet native 4K-Auflösung, und das Erlebnis wurde für VR angepasst. So behält das neue Spiel die einzigartigen, kunstvollen Grafiken des Original-Titels bei, bietet jedoch aufgebohrte Texturen in 4K sowie Surround-Sound-Technologie mit immersiven Audio-Effekten.

Der Titel spielt im Jahr 2174, wo die despotische BAHRAM-Militär-Organisation ihre neue Orbital-Frame-Mech-Roboter-Technologie nutzt, um die Unterdrückung von Mars und Erde zu vollenden. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Jehuty Orbital Frame – die mächtigste Maschine ihrer Art – und werdet somit zur letzten Hoffnung des leidgeprüften Planeten. Mit Hilfe der mächtigen Technologie des Jehuty begebt ihr euch in den Kampf und dringt tief in das Herz der BAHRAM ein.

Der Release der PS4-exklusiven Version des Spiels ist für Frühjahr 2018 eingeplant; zudem ist auch ein PC-Release via Steam angedacht.