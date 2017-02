ZeniMax Media, die Muttergesellschaft des bekannten Videospiel-Publishers Bethesda Softworks, hat am Markt zugeschlagen und sich per Übernahme ein neues Entwicklerstudio gesichert.

Wie man in einer Pressemeldung bestätigte, hat ZeniMax Media nun das im texanischen Dallas ansässige Entwicklerstudio Escalation Studios unter seine Fittiche genommen. Dieses war im Jahr 2007 von den Veteranen Tom Mustaine und Marc Tardif gegründet worden. Zuletzt wirkte das Team in 2016 an der Entwicklung des First-Person-Shooters DOOM von id Software mit.

Escalation arbeitet derzeit an mehreren Projekten mit verschiedenen Studios innerhalb der ZeniMax-Gruppe. Primär wird das Team auch künftig die Entwicklung von PC-, Mobile-, Konsolen- und VR-Titeln unterstützen.