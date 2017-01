Tisch zu Star Wars: Rogue One im Anmarsch

Anhänger von Star Wars und Zen Pinball 2 dürfen sich auf einen neuen Tisch freuen. Dieser behandelt "Star Wars: Rogue One" und bietet verschiedene Herausforderungen.

Die Entwickler der Zen Studios haben via Pressemitteilung angekündigt, dass der nächste Tisch für Zen Pinball 2 sich mit "Star Wars: Rogue One" befassen wird. Ihr unterstützt Jyn Erso und den Rest der Rogue One auf ihrer Jagd nach den Plänen des Todessterns. Spielerisch werden euch zehn verschiedene Herausforderungen geboten, darunter beispielsweise die Navigation vom U-Wing für die Zerstörung der Tie-Fighter.

Star Wars Pinball: Rogue One erscheint am 31. Januar für PC und Konsolen. Die mobilen Plattformen erhalten den Tisch am 02. Februar.