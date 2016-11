Demnächst könnt ihr in Zen Pinball 2 auf Flippern spielen, die an Titel vom Entwicklerstudio Bethesda angelehnt sind. Nächsten Monat erscheint die Erweiterung für Zen Pinball 2.

Die Zen Studios haben in ihrem Blog bekanntgegeben, dass im Dezember drei neue Tische für Zen Pinball 2 erscheinen. Diese sind thematisch an Titel vom Entwickler Bethesda angesiedelt. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Fallout, Doom und Skyrim. Bei Letztgenanntem fehlt natürlich auch der böse Drache Alduin nicht. Die verschiedenen Tische bieten allesamt unterschiedliche Missionen und Aufgaben, die es zu erledigen gilt.

Das Bethesda-Paket erscheint am 6. Dezember als Erweiterung für PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, PC, Mac und Windows 10. Für mobile Geräte erscheinen die neuen Tische am 8. Dezember.