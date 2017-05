Ys VIII: Lacrimosa of DANA

NIS America und flashpoint hatten ja schon vor einiger Zeit eines neues Abenteuer rund um Ys angekündigt, einen konkreten Termin gab es für dieses bis dato aber noch nicht. Das hat sich heute geändert.

Bislang war Ys VIII: Lacrimosa of DANA pauschal für Herbst 2017 datiert, heute machten NIS America und flashpoint aber Nägel mit Köpfen. Der neueste Teil der Ys-Reihe soll demnach ab dem 15. September 2017 in hiesigen Gefilden für PlayStation 4 sowie PlayStation Vita zu haben sein.

Das Action-Rollenspiel wird dann in englischer sowie japanischer Sprache mit englischen und französischen Untertiteln erhältlich sein. Von einer deutschsprachigen Untertitelung ist leider Gottes nicht die Rede.

In Ys VIII: Lacrimosa of DANA erwacht Adol schiffbrüchig und gestrandet auf einer verfluchten Insel. Dort müssen sich er und andere Schiffbrüchige gegen Horden von Monstern zur Wehr setzen und mysteriöse Ruinen erkunden. Schon bald beginnt Adol, von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über Dana und beginnt langsam, ihr Geheimnis sowie das der Insel zu lüften.