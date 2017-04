Was war die Freude groß, als sich ehemalige Rare-Mitarbeiter zusammenrauften, um unter dem Namen Playtonic Games einen Plattformer zu entwickeln, der an Klassiker wie Banjo-Kazooie anknüpfen sollte. Schon der Name des Spiels Yooka-Laylee zeigt, wohin die Reise geht. Das neue tierische Duo schöpft aus den Stärken der guten alten Videospielzeit, ist aber leider nicht so magisch, wie es im Vorfeld den Anschein hatte.

Nachdem klassische Point-&-Click-Abenteuer vor einigen Jahren nach langer Abstinenz wieder eine Renaissance erlebt haben, gibt es nun mit Yooka-Laylee einen neuen Vertreter eines Genres, das in der letzten Zeit wenig Beachtung fand. Yooka-Laylee ist aber auch deshalb so spannend, weil ein Großteil der Entwickler von Playtonic Games bei Rare für einige der spaßigsten Klassiker der N64-Geschichte verantwortlich waren.

Immer auf der Suche

Yooka-Laylee knüpft genau an diese Zeit an, erstrahlt aber optisch im modernen Licht. Ihr steuert das namensgebende Duo aus Echse und Fledermaus durch verschiedene Welten und sammelt allerhand Kram. Natürlich ist das alles in eine Story verpackt: Yooka und Laylee wurde ein magisches Buch gestohlen. Capital B., Chef einer zwielichtigen Firma, verfolgt den Plan, alle Bücher zu entwenden, um dann als Einziger den Bedarf an Literatur decken und fleißig abkassieren zu können.

Was allen Beteiligten erst mit der Zeit auffällt, ist, dass dieses Buch die Fähigkeit besitzt, die Geschichte neu zu schreiben. Damit Capital B. jedoch nicht die Chance dazu bekommt, haben sich die Seiten, genannt Pagies, vom Acker gemacht. Eure Aufgabe besteht nun darin, diese Seiten einzusammeln. Aber es gibt auch goldene Federn namens Quill, verschiedene Geister, spezielle Herzcontainer, Spielmünzen, Mollycools und Energiezellen. Sammelfetischisten kommen also voll auf ihre Kosten.

Fast so wie damals

Die meisten Objekte findet ihr mal mehr, mal weniger gut versteckt in den Spielwelten. Für die Pagies müsst ihr meistens jedoch ackern und Aufgaben sowie Rätsel lösen. Dabei laufen euch regelmäßig die verschiedensten Charaktere über den Weg. Einige von ihnen begleiten euch durch das ganze Spiel. Da wäre zum Beispiel Kartos, ein Minenwagen, mit dem ihr in bester Donkey-Kong-Country-Manier auf Gleisen kniffelige Parcours abfahrt und Diamanten einsammelt.

Sammelt ihr beispielsweise Mollycools ein und bringt sie zu Dr. Puzz verwandelt sie euch je nach Wahl in ein anderes Geschöpf mit komplett neuen Eigenschaften und Fähigkeiten. Eine Mechanik, die man auch aus der Banjo-Reihe kennt. Abgesehen davon lernt ihr neue Fähigkeiten, wenn ihr Händler Trowzer besucht. Meistens sind diese neuen Attacken und Aktionen wichtig, wenn ihr neue Gebiete erschließen wollt.

Vendi bietet beim Erreichen von gewissen Meilensteinen Tonics an. Das sind Buffs, von denen ihr immer einen aktiv haben könnt, zum Beispiel dass der Controller vibriert, wenn ihr in der Nähe eines seltenen Gegenstands seid. Oder ihr könnt länger rollen, was die Geschwindigkeit der Fortbewegung erhöht. Auch eine Hose lässt sich freischalten. Wie gesagt: Yooka-Laylee ist nostalgisch.

Ach ja: Wer zur masochistischen Minderheit gehört und die Rätseleinlage am Ende von Banjo-Kazooie geliebt hat, darf sich freuen: Der Quiz-Anteil ist auch in Yooka Laylee hoch. Ihr solltet also immer wissen, wie viele Objekte ihr in welcher Welt eingesammelt habt. Diese Dinge werden in diesen Momenten unter anderem abgefragt.

Auch wenn Yooka von Haus aus keine Hose trägt, macht das neue Duo beim Einstand eine tolle Figur. Echse Yooka überzeugt besonders durch ihre vielzähligen Fähigkeiten: So kann sie ihre Zunge als Seil nutzen, sich unsichtbar machen oder Gegenstände konsumieren, um entweder deren Eigenschaft anzunehmen oder kurzzeitig neue Projektilangriffe zu nutzen. Fledermaus Laylee sorgt mit ihrem losen Mundwerk für die meisten Lacher, ist spielerisch aber genauso wichtig.