Bisher haben sich die Verantwortlichen von Playtonic Games zum Thema Yooka-Laylee auf der Nintendo Switch wenig entlocken lassen, doch das hat sich nun geändert.

Während Spieler auf der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC bereits am 11. April in das Jump'n'Run-Abenteuer Yooka-Laylee starten dürfen, müssen sich Fans auf der Nintendo Switch noch ein wenig länger gedulden. Während die Verantwortlichen von Playtonic Games noch immer keinen Termin für die Switch-Fassung parat haben, gibt es schlechte Neuigkeiten für Fans von Retail-Spielen.

Denn vorerst wird der Plattformer nur als eShop-Titel für die neue Konsole der Japaner erscheinen. Diese erhalten Unterstützer, die sich an der Kickstarter-Kampagne rund um das Spiel beteiligt haben, gratis. Die Verantwortlichen versuchen jedoch alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Spiel doch noch als physikalische Version auf die Nintendo Switch zu bringen.