Ab morgen ist das Crowdfunding-finanzierte Yooka-Laylee endlich erhältlich. Ein Feature wird dann jedoch nicht mit von der Partie sein, obwohl dieses seitens Microsoft so kommuniziert wurde.

Yooka-Laylee wird ab morgen auch für die Plattformen Xbox One und Windows 10 erhältlich sein. Der Titel erfüllt damit eigentlich die Voraussetzungen, um von Microsofts Feature Xbox Play Anywhere Gebrauch zu machen. Damit hättet ihr auf einer Plattform zocken und das Spiel später auf der anderen fortsetzen können.

Via Xbox Wire hatte Microsoft unlängst angekündigt, dass das Jump'n'Run dieses coole Feautre "bald" unterstützen solle. Dem Ganzen erteilte nun aber Team17 eine Absage. Entgegen des Postings von Microsoft sei eine Unterstützung von Xbox Play Anywhere nicht geplant, so der Publisher. Zudem wird die Windows-10-Fassung gegenüber den anderen Spielversionen womöglich etwas länger auf sich warten lassen; hier wird der Termin nun pauschal mit "coming soon" angegeben.