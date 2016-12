Backer der Wii-U-Version von Yooka-Laylee müssen jetzt ganz stark sein. Der 3-D-Plattformer kommt nicht mehr für die Plattform. Die Begründung lässt allerdings Grund zum Zweifel. Nun ruhen alle Hoffnungen auf einer Switch-Umsetzung.

Es wäre die Rückkehr der großen Rare-Talente auf eine Nintendo-Konsole, die an Klassikern wie Banjo-Kazooie für den N64 gearbeitet haben, gewesen. Zahlreiche Unterstützer des auf Kickstarter finanzierten Yooka-Laylee hatten ihr Geld für eine Wii-U-Version des Plattformers zur Verfügung gestellt. Nun der Rückschlag. So kurz vor der vollständigen Enthüllung der neuen Konsole Nintendo Switch sieht sich Entwickler Playtonic "unvorhergesehenen technischen Problemen" gegenüber. Die wahren Gründe kann sich jeder vermutlich selbst denken.

Nun wird Yooka-Laylee am 11. April vorerst nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Datum wurde in der letzten Nacht im Xbox-Store entdeckt. In dem letzten Kickstarter-Update bietet Playtonic allen Finanzierern, die eine Wii-U-Version wollten, an, auf eine andere Plattform zu wechseln oder auf eine Version für Nintendo Switch zu warten, die das Studio im selben Atemzug ankündigt. Nähere Informationen über den Ablauf und die genauen Pläne dazu, sollen im Januar 2017 kommuniziert werden. Was meint ihr? Kann Playtonic erwarten, dass Backer eine andere Plattform besitzen oder sich gleich eine neue anschaffen?