Schon bald soll es weitere Informationen zur Nintendo-Switch-Fassung von Yooka-Laylee geben.

Der Schreck bei den Nintendo-Fans war groß, als Playtonic angekündigt hat, dass Yooka-Laylee nicht mehr für die Wii U erscheint. Doch bereits kurz danach gab es Entwarnung, denn zum Ausgleich soll der Titel auch für die Nintendo Switch auf den Markt kommen.

Da es nun seit geraumer Zeit ruhig um die Portierung geworden ist, hat ein Fan nachgefragt, wann es denn neue Informationen über den Wechsel von der Wii-U- auf die Switch-Fassung geben wird. Demzufolge soll es noch in diesem Monat weitere Neuigkeiten geben, was diese Sache angeht. Wahrscheinlich wird es dann noch weitere Infos zu dem Spiel geben, das am 11. April für Xbox One, PlayStation 4 und den PC erscheint.