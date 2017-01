Das vielversprechende Yooka-Laylee von Playtonic Games wird sich nicht nur an Einzelspieler richten. Vielmehr sind auch diverse Multiplayer-Modi geplant.

Zusammen mit Team17 kündigte Playtonic heute die Multiplayer-Features des kommenden Titels an, der ab dem 11. April 2017 zu haben sein wird. Demnach erhält das Spiel gleich acht Arcade-Spiele, die in der Arcade-Halle des rüstigen Dinos Rextro zu finden sein werden. Ihr könnt diese alleine in Angriff nehme, um den Highscore in Bestenlisten zu erzielen, oder euch aber mit bis zu drei weiteren Spielern im lokalen Koop auseinandersetzen.

In "Glaciator Prügel-Arena" müsst ihr beispielsweise soviele Federn wie möglich einsammeln, bei "Kartos Karting" gilt es als Erster über die Ziellinie zu fahren. Neben diesen Arcade-Minispielen wird es aber noch eine weitere Multiplayer-Möglichkeit geben.

So gibt es einen echten Koop-Modus, in dem ihr das komplette Abenteuer mit einem zweiten Spieler bestreiten könnt. Dazu wird ein weiterer Controller angeschlossen. Während ein Spieler Yooka und Laylee steuert, übernimmt ein zweiter Gamer die Kontrolle über das Bee Team um Federn zu schnappen sowie Schmetterlinge zu sammeln und zu lagern. Diese können Yooka und Laylee dann für einen Energie- oder Gesundheitsschub nutzen. Auch das Ausschalten von Fallen ist möglich.

Eindrücke aus dem Multiplayer-Part des Titels liefert der nachfolgende Trailer.