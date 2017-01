Gute Nachrichten für Jump'n'Run-Fans: Die Arbeiten an Yooka-Laylee wurden erfolgreich abgeschlossen.

Solltet ihr euch auf neues Jump'n'Run-Kost freuen, gibt es gute Nachrichten für euch: Wie nun offiziell bekanntgegeben wurde, ist die Entwicklung von Yooka-Laylee erfolgreich beendet worden. Im neuesten Update auf Kickstarter haben sich die Verantwortlichen von Playtonic an die Fans gewandt.

So wurden die Arbeiten nach knapp 21 Monaten abgeschlossen. Das gesamte Studio dankt den Fans, ihren Familien und Freunden. Ihr werdet also pünktlich am 11. April auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC in das Abenteuer starten können. Später soll auch noch eine Fassung für die Nintendo Switch erscheinen.