Seit gestern ist Yonder: The Cloud Catcher Chronicles für PC und PS4 erhältlich; künftig könnte sich aber auch noch eine Xbox-One-Fassung dazu gesellen.

In den vergangenen Tagen und Wochen dürften sich die Mannen von Entwickler Prideful Sloth vornehmlich darauf konzentriert haben, den Release von Yonder: The Cloud Catcher Chronicles auf dem PC sowie der PlayStation 4 gut über die Bühne zu bekommen. Nachdem der Titel nun erhältlich ist, könnte der Fokus nun auf eine weitere Umsetzung gerichtet werden.

Darauf lässt ein neuer Eintrag des europäischen Rating-Systems PEGI schließen. Dort hat man nun nämlich Yonder: The Cloud Catcher Chronicles auch für die Xbox One eine Altersfreigabe ab drei Jahren verpasst. Die offizielle Ankündigung des Genre-Mix, der sich am ehesten als Mischung aus Minecraft, The Legend of Zelda und Harvest Moon beschreiben lässt, für die Microsoft-Plattform steht aber zunächst noch aus.