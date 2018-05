Noch in diesem Monat erscheint Yonder: The Cloud Catcher Chronicles für die Nintendo Switch. Die Entwickler des Abenteuerspiels haben auch einen exklusiven Inhalt für die neue Version parat.

Das Open-World-Abenteuer Yonder: The Cloud Catcher Chronicles erscheint noch in diesem Monat für die Nintendo Switch. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Helden, der sich auf der Insel Gemea wiederfindet. Dort freundet ihr euch mit den Bewohnern an und helft ihnen bei verschiedenen Aufgaben. Spielerisch müsst ihr maleine Farm verwalten, Materialien sammeln sowie herstellen und könnt auch Fische fangen, die anschließend in der Küche zu Gerichten verarbeitet werden. Die Entwickler von Prideful Sloth äußern sich wie folgt: "Yonder kann euer zuhause außerhalb eures Hauses auf der Nintendo Switch sein. Wir hoffen, dass Spieler das beruhigende Gefühl des Titels annehmen, egal wo sie sich befinden."

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles ist ab dem 17. Mai digital für die Nintendo Switch verfügbar. Als exklusiver Inhalt gibt es einen Foto-Modus, mit dem ihr eure Erlebnisse festhalten und mit Freunden teilen könnt. Wer die Konsole von Nintendo nicht besitzt, der kann den Titel auch für PC, Xbox One oder PlayStation 4 erwerben. Dort ist Yonder bereits seit Juli vergangenen Jahres erhältlich.