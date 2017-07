Das nächste Spiel der Yomawari-Reihe hat nun auch Veröffentlichungstermin für den Westen erhalten. Noch in diesem Jahr dürft ihr durchstarten.

Während eines Panels auf der Anime Expo hat NIS America nun den Release-Termin für das neue Yomawari: Midnight Shadows für den Westen angekündigt. Das Sequel zum 2016 veröffentlichten Survival-Horrorspiel Yomawari: Night Alone soll noch in diesem Jahr erhältlich sein.

Der Release soll am 24. Oktober 2017 in Nordamerika über die Bühne gehen, in Europa müssen wir nur kurze Zeit länger bis zum 27. Oktober 2017 warten. Damit fällt die Wartezeit darüber hinaus auch nach dem japanischen Release nur überschaubar lange aus. Im Land der aufgehenden Sonne soll das Sequel ab dem 24. August 2017 unter dem Namen Shin Yomawari zu haben sein.

Die Veröffentlichung wird für die Plattformen PS4, PS Vita und PC erfolgen.