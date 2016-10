Geistwesen helfen in der Frittenbude aus

In Japan kann es in einem Schnellrestaurant schon mal vorkommen, dass Kunden von Yo-Kai bedient werden.

Jibanyan, Komasan und Komajiro, drei Figuren aus dem vor allem in Japan populären Yo-Kai-Watch-Franchise stehen in Japan hinter der Theke des Schnellrestaurants McDonald's. Natürlich arbeiten die Geistwesen nicht wirklich dort, sondern haben sich lediglich für eine Promoaktion in Szene gesetzt. Das japanische Magazin Famitsu hat das seltsame Geschehen eingefangen.

Das erste Spiel der dreiteiligen Yo-Kai-Watch Reihe ist hierzulande am 29. April erschienen. Der Nachfolger, Yo-Kai Watch 2, der ähnlich wie Pokémon in zwei Editionen aufgeteilt ist, erschient erst kürzlich in den USA. Die Bestätigung des Europa-Releases sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.