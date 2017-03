In Japan, den USA, Canada und Australien erfreut sich Yo-Kai Watch: Wibble Wobble bereits großer Beliebtheit, nun steht die Veröffentlichung auch in Europa bevor.

Yo-Kai Watch: Wibble Wobble wird nach Angaben von Level 5 und NHN PlayArt am 30. März für iOS und Android in Europa und Russland erscheinen. Der Download ist kostenlos, finanziert wird das Spiel per In-App-Käufen.

"Wir freuen uns sehr, diese vollständig übersetzte Version von Yo-Kai Watch: Wibble Wobble nach Europa und Russland zu bringen - und die Möglichkeit zu haben, die Yo-Kai-Geschichte mit einer größeren Welt zu teilen", kommentierte Yukari Hayakawa, COO von Level 5. "Die App wurde bereits mit 4.5 von 5 Sternen in Japan bewertet und hat bis jetzt weltweit mehr als zehn Millionen Downloads verzeichnet."