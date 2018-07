Level-5 hat mit der Reihe Yo-Kai Watch voll ins Schwarze getroffen und weltweit ein Spielephänomen abgeliefert. Künftig will man sich beim Entwickler bevorzugt der Switch widmen, weshalb das neue Yo-Kai Watch 4 bereits für die Hybrid-Plattform angekündigt wurde. Jetzt gibt es eine erste Angabe zum Release-Termin.

Bei der Ankündigung ließ Level-5 zunächst noch offen, wann konkret Fans des Franchise mit der Veröffentlichung des neuen Yo-Kai Watch 4 rechnen dürfen. Zumindest für den japanischen Raum hat man nun aber eine etwas konkretere Aussage getätigt.

Der Switch-Titel der JRPG-Reihe wird demnach im Winter 2018 im Land der aufgehenden Sonne exklusiv für die Nintendo-Konsole zu haben sein. In hiesigen Gefilden werden wir aller Voraussicht nach aber länger warten müssen, auch wenn es dazu noch keine offiziellen Aussagen gibt. Allerdings sind eben auch die früheren Serienableger erst zu einem späteren Zeitpunkt im Westen veröffentlicht worden. Stellt euch also vorsorglich schonmal eher auf 2019 ein.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass ihr dieses Mal gleich drei verschiedene Welten in drei unterschiedlichen Zeitepochen erkunden dürft. Die erste Welt spielt in der gleichen Zeitlinie, in der auch Protagonist Keita lebt. Die zweite Welt namens "Shadowside" ist 30 Jahre später angesiedelt, so dass ihr unter anderem Keitas Tochter Natsume zu Gesicht bekommt. Die dritte Spielwelt verschlägt euch hingegen in die Vergangenheit in den 60er Jahren und thematisiert das Setting des kommenden Films "Yo-Kai Watch: Forever Friends" rund um Protagonist Shin.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einige neue Screenshots und Artworks, die ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt.