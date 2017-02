Nintendo hat soeben den hiesigen Release und die Namen der beiden Versionen von Yo-Kai Watch 2 genannt. Knochige Gespenster und Kräftige Seelen erscheinen wie geplant noch im Frühjahr für Nintendo 2DS und 3DS.

Die Handlung von Yo-Kai Watch 2 beginnt mitten in der Nacht: Während Nathan schläft, spähen zwei Yo-kai durch sein Fenster. Sie lassen sowohl seine Erinnerungen als auch seine Yo-kai Watch verschwinden, die es ihm ermöglicht, die unsichtbaren Fantasiegestalten aufzuspüren. Zum Glück stolpert er schon am nächsten Tag über den Memorium-Laden und findet sowohl seine Yo-kai Watch als auch seine beiden Yo-kai-Freunde Jibanyan und Whisper wieder.

Ihr könnt entweder die Rolle von Nathan oder die seiner Freundin Katie übernehmen. Erstmals könnt ihr nun auch online Yo-kai-Medaillen tauschen und ein Team aus ihren Lieblings-Yo-kai bilden. Das gibt die Möglichkeit, auch entfernt lebende Freunde zu Yo-kai Duellen herauszufordern.

In jeder der beiden Versionen von Yo-Kai Watch 2 sind jeweils fünf exklusive Yo-kai enthalten. Sie lassen sich allerdings sowohl über die lokale als auch über die Online-Verbindung der Nintendo-2DS & 3DS-Konsolen untereinander tauschen. Von der gewählten Version hängt auch ab, ob die Spieler auf der Seite des Gespenster- oder des Seelen-Teams anheuern. Die freundschaftliche Rivalität zwischen Knochigen Gespenstern und Kräftigen Seelen entfaltet sich im Online-Spiel. Indem sie dort Kämpfe gewinnen und Punkte sammeln, helfen die Nintendo-Fans ihrer jeweiligen Seite, siegreich aus dem wöchentlichen Wettstreit Gespenster vs. Seelen hervorzugehen.

Die limitierte Erstausgabe von Yo-Kai Watch 2 enthält eine Medaille, mit der man einen einzigartigen Ultiseelschlag für Jibanyan erhält. Diese starke Attacke unterscheidet sich in den beiden Spielversionen. Ob die Spielepackung die exklusive Medaille enthält, ist an einem entsprechenden Aufdruck erkennbar. Beide Versionen erscheinen am 7. April 2017.