Seit Anfang April 2017 ist Yo-kai Watch 2 in den Editionen Knochige Gespenster und Kräfitge Seelen in Europa erhältlich. Nun gab Nintendo den Veröffentlichungszeitraum der dritten Variante des Nintendo-3DS-Rollenspiels bekannt.

Ähnlich wie die Pokémon-Spiele ist Yo-kai Watch 2 in mehreren Editionen, die sich unter anderem bei Quests, Dungeons und den zu Geister mit denen Freundschaft geschlossen werden kann unterscheiden, erhältlich. Die dritte Variante des Rollenspiels ist bisher lediglich in Japan erhältlich, wurde aber vor einiger Zeit auch für eine Veröffentlichung im Herbst 2017 in Nord-Amerika angekündigt. Nun bestätigte Nintendo in einer Pressemitteilung, dass Yo-kai Watch 2: Geistige Geister auch in Europa noch diesen Herbst erscheinen soll.

Die ultimative Version von Yo-kai Watch 2 bietet neben allen Inhalten der bisherigen Editionen auch einige Neuerungen. Dabei bleibt die Geschichte des Rollenspiels unverändert. Ergänzt wird das Spielerlebnis durch zwölf neue Quests. Eine davon handelt vom Ursprung des Yo-kai Darknyan. Insgesamt enthält Yo-kai Watch 2: Geistige Geister über 100 Aufgaben. Die Zahl der Yo-kai mit denen Freundschaft geschlossen werden kann erhöht sich auf über 300. Bei den neuen Geistern, die sich euch anschließen können, handelt es sich um 15 bisher lediglich als Feinde aufgetretene Fiesa-Yo-kai.

Ergänzt wird die dritte Edition durch neue Dungeons, die zur Verfügung stehen, wenn ein Speicherstand aus Knochige Gespenster oder Kräftige Seelen auf dem Nintendo 3DS vorhanden ist. Die neuen Level bieten spezielle Bossgegner und Yo-kai, die sonst nirgends gefunden werden können. Neue Szenarien, zu denen beispielsweise das Gera-Gera-Resort gehört und eine erweiterte Version des lokalen, kooperativen Mehrspieler-Modus Yo-kai Watch Blasters sind ebenfalls Teil von Yo-kai Watch 2: Geistige Geister.

Erscheinen soll Yo-kai Watch 2: Geistige Geister im Herbst 2017. Einen genauen Termin hat Nintendo bisher nicht bekannt gegeben.