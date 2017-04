An diesem Termin kommt es bei uns!

Unter dem Namen Yakuza Kiwami wurde vor einiger Zeit eine HD-Neuauflage des ersten Yakuza für die PS4 entwickelt. Nun kommt der Titel auch zu uns.

Während Yakuza Kiwami in Japan bereits länger erhältlich ist, mussten wir uns hierzulande noch gedulden. Heute hat Deep Silver als Publisher nun auch die hiesige Veröffentlichung datiert.

Das HD-Remake des einstigen PS2-Titels wird demnach ab dem 29. August 2017 bei uns erhältlich sein. Dann dürft ihr wieder in die Rolle von Kazuma Kiryu schlüpfen und den Beginn der Action-Franchise erstmals in HD erleben. Der digitale Download sowie die Box-Version sollen für jeweils 34,99 Euro angeboten werden. Zudem gibt es für Vorbesteller eine limitierte Erstauflage in Form einer Steelbook Edition.