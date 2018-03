Nach dem erfolgreichen Remake des ersten Yakuza wurde vor einiger Zeit auch Yakuza Kiwami 2 angekündigt, allerdings zunächst nur für Japan. Jetzt steht fest: Auch die Neuauflage des zweiten Teils der Actionreihe schafft es in den Westen.

SEGA hat im Rahmen eines Events in der Gallery Nucleus in Alhambra, Kalifornien bestätigt, dass Yakuza Kiwami 2 auch in den Westen kommen wird. Dabei handelt es sich um eine PS4-Neuauflage von Yakuza 2 mit aufgebohrter Optik, die bis dato nur für Japan bestätigt war.

Mit der Ankündigung gab man zudem auch direkt einen Veröffentlichungstermin für hiesige Gefilde preis. Ab dem 28. August 2018 werdet ihr auf der Sony-Heimkonsole zuschlagen dürfen. Der originale Yakuza 2 war ursprünglich im Jahr 2006 für PS2 veröffentlicht worden. In Yakuza Kiwami 2 lebt nun das Setting in Kamurocho in Tokio wieder auf. Protagonist ist Kazuma Kiryu, den es aber auch nach Osaka verschlägt.

Technisch basiert das Remake auf der Dragon Engine, die auch für das neue Yakuza 6: The Song of Life verwendet wird. Die Grafik ist damit natürlich deutlich besser und auch alle Cutscenes wurden aufgehübscht; die Sprachaufnahmen wurden ebenfalls neu aufgenommen. Die ersten Exemplare der Box-Version werden als limitiertes Steelbook mit einer speziellen Illustration von Kazuma Kiryu und dem Antagonisten Ryuji Goda ausgeliefert.