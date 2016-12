Schafft den Sprung in den Westen

Gleich zwei Titel der Yakuza-Reihe wurden auf der diesjährigen PlayStation Experience nun auch für den Westen bestätigt.

Im Rahmen des Media Showcase kündigte Sony an, dass gleich zwei Teile der Yakuza-Reihe auch im Westen erscheinen werden, die bislang Japan vorbehalten waren. Dabei handelt es sich unter anderem auch um den neuesten Ableger der Actionreihe, Yakuza 6. Die westliche Veröffentlichung ist exklusiv für die PlayStation 4 für Anfang 2018 geplant. In Japan erscheint das Spiel am 08. Dezember 2016.

Auch das Remake des ersten Yakuza, das in Japan unter dem Namen Yakuza Kiwami erschien, wird den Sprung in den Westen schaffen, wie SEGA und Sony bestätigten. Die Veröffentlichung ist hier für Sommer 2017 eingeplant, allerdings lediglich für PS4; eine PS3-Fassung wie in Japan wird es nicht geben.